Girne açıklarında batan yolcu gemisinde hayatını kaybeden 67 yaşındaki Şerif Özdemir’in cenazesi, Mersin’in Silifke ilçesinde toprağa verildi.

Özdemir’in naaşı, 30 Ağustos’ta batan “Filo Jet” isimli geminin ardından denizden çıkarılarak Nuru Mahallesi’ndeki mezarlığa götürüldü. Cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra bölgeden yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

İki çocuk annesi Şerif Özdemir, aynı kazada yaşamını yitiren eşi Hüseyin Özdemir’in yanına defnedildi.

Ailenin, bir yakınının düğününe katılmak için KKTC’ye gittiği, dönüş yolunda geminin batması sonucu Şerif ve Hüseyin Özdemir ile damatları Hakkı Şahin’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Damat Hakkı Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, gemi hareket etmeden önce su aldığını fark ettiklerini ve kaptanı uyardıklarını söyledi. Şahin, uyarılarına rağmen geminin yola çıktığını belirterek, yaklaşık bir saat gemide kaldıklarını ve büyük çaba harcadıklarını ifade etti.

“Eşimi kurtardık, kayınbabam ve kayınvalidemi kurtaramadık” diyen Şahin, devlet ekiplerinin çalışmalarından dolayı teşekkür ederek Filo Denizcilik’in faaliyetlerinin sona ermesini istedi.

30 Ağustos’ta Girne’den Taşucu’na gitmek üzere hareket eden “Filo Jet”, kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, limana dönmeye çalıştığı sırada batmıştı. Gemide bulunan 267 yolcu ve mürettebattan 239 kişi kurtarılırken, 14 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişiye ulaşılması için arama çalışmaları başlatılmıştı.

Geminin enkazının Girne açıklarında yaklaşık 554 metre derinlikte bulunduğu bildirilmişti.