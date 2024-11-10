Ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla oluşturulduğu belirtilen düşünce kuruluşu “Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (ESPA)”, yarın faaliyetlerine başlıyor.

Ekonomi ve iyi yönetişim konularında çalışacak yeni düşünce kuruluşunun, “hukukun üstünlüğü, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık gibi iyi yönetişim ilkelerini benimseyen, kamu yararını gözeten ve kâr amacı gütmeyen bir düşünce kuruluşu olarak tescil sürecini tamamladığı ve ilk genel kurulunu da 2 Kasım’da yaptığı” belirtildi.

Kurucular adına ESPA Genel Direktörü Sertaç Sonan yaptığı yazılı açıklamada, çeşitli sektörlerden iş insanları tarafından oluşturulan ESPA’nın kurucularının şu isimlerden oluştuğunu duyurdu:

“Candan Avunduk, Mete Boyacı, Hasan Dörtgazi, A. Kaan Kaner, Serhan Kombos, Selen Necat-Gürkan, Ahmet Noyan, Müsteyde Onbaşı-Ruhi, Bertan Özberkman, Yağmur Özyalçın, Mehmet Saydam, Vargın Varer, Engin Yeşilada.”

Merkezin ilk genel kurulunda, yönetim kuruluna “Candan Avunduk, Mete Boyacı (Başkan), A. Kaan Kaner, Serhan Kombos, Müsteyde Onbaşı-Ruhi, Yağmur Özyalçın (yedek üye)” seçildi.

Denetleme Kurulu ise Mehmet Saydam, Engin Yeşilada ve Bertan Özberkman’dan (yedek üye) oluşturuldu.

ESPA’nın çalışmalarına katkı koyacak ve yön verecek kişilerden oluşacak Danışma Kurulu’nun üyelerinin ise ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

ESPA Genel Direktörü Sertaç Sonan, oluşumun amaçları konusunda “Bilimsel veriye dayanan ve toplumsal refahı artırıcı politika önerileri geliştirmeyi kendisine misyon olarak tanımlayan ESPA, faaliyetlerini tarafsız bir biçimde, çok sesliliğe ve toplumun çeşitli kesimlerinin katılımına olanak sağlayacak şekilde yürütmeyi hedeflemektedir.” ifadelerine yer verdi.