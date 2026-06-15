Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nde mülkiyet konusunda alınan kararı değerlendirdi.

Cafer Gürcafer yaptığı yazılı açıklamada, Rum tarafının Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nde yapılan oylamada 25 rakamına ulaşmasına ilişkin, “Ortaya çıkan tablonun yalnızca uluslararası çıkar dengelerinin etkisi ile açıklanamayacağı” değerlendirmesinde bulundu.

Gürcafer, “Herkes ektiğini biçer’ diye bir söz var. Biz de ektiğimizi biçtik. Rum kesiminin Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nde 25 rakamına ulaşmasında uluslararası çıkar dengelerinin de etkisi olmuştur muhakkak. Ama uygun zeminin oluşmasında bizim yapmamız gerekip de yapmamış olduklarımızın ne kadar çok etkisi olduğunu görmezden gelemeyiz.” ifadelerini kullandı.

-“Tek ihtiyaç duyulan irade ve kararlılık”

Gürcafer, mevcut durum karşısında felaket tellallığı yapılmasının çözüm üretmeyeceğini ancak yaşananlardan gerekli derslerin çıkarılmasının önemli olduğunu savundu.

Gürcafer, “Elbette felaket tellallığı bizi bir yere götürmez ama ders çıkarmamız ve önümüzdeki birkaç yılı hatasız ve çok verimli geçirmemiz bizler için hayati önem arz etmektedir. Birinci basamak sonuç olmasa da ikinci basamaktan sonra karşımıza çıkabilecek sonuç felaketin ta kendisi olur.” dedi.

“O nedenle artık görmezden gelme veya ‘arkamızda Anavatan var bize bir şey olmaz’ deme lüksümüz kalmadı” ifadelerini kullanan Gürcafer, “Yapılması gerekenler belli. Tek ihtiyaç duyulan irade ve kararlılık.” dedi.