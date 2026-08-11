Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ülkede son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nu, “Toplum Güvenliği” gündemiyle olağanüstü toplanmaya çağıracaklarını bildirdi.

CTP Basın Bürosu aracılığıyla açıklama yapan İncirli, toplumda güvenlik kaygısının giderek arttığına dikkat çekerek, yaşananların normalleştirilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. İncirli, toplum güvenliğinin sağlanması ve devlet otoritesinin güçlendirilmesine yönelik politika ve tedbirlerin Meclis çatısı altında ele alınması gerektiğini belirtti.

Sıla Usar İncirli, halkın artık kendini güvende hissetmediğini, marketteki bıçaklama, trafikteki kayıplar, iş yerlerine yönelik tehdit ve kurşunlama olayları ile çeteleşmelere işaret etti.

Bunların normalleştirilmesine izin vermeyeceklerini belirten İncirli, hükümeti eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Halkın önceliği toplum güvenliğinin sağlanması ve devlet otoritesinin güçlendirilmesidir. Bu konuyu ertelenemez bir sorumluluk çerçevesinde görüyoruz. Yaşananlar ülkenin ortak sorunlarıdır. Bugüne kadar ne yapıldığı, alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığı ve bundan sonra hangi adımların atılması gerektiği Meclis çatısı altında açıkça konuşulmalıdır. Hükümetin toplum güvenliğinin sağlanması ve devlet otoritesinin güçlendirilmesine yönelik politika ve tedbirlerinin Meclisin denetim işlevi kapsamında değerlendirilmesini ve alınabilecek ek tedbirlerin halkın önünde görüşülmesi gerekmektedir. Hiç vakit kaybetmeden yarın Cumhuriyet Meclisine başvurarak, Meclis Genel Kurulunun 17 Ağustos Pazartesi günü olağanüstü toplanması çağrısını yapacağız. Yönetmek sorumluluk almaktır. Sorumluluktan kaçmak, sorunları göz ardı etmek ve gündemi değiştirmeye çalışmak, yönetmek değildir. Kaybedecek zamanınız kalmamıştır.”