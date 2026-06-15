Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanlığı görevine emekli Albay Bülent Ecevit getirildi.

Dernek'ten verilen bilgiye göre, Derneğin 18'inci Olağan Genel Kurulu 13 Haziran'da Sivil Savunma Teşkilatı Lefkoşa Bölge Müdürlüğü Tesisleri'nde yapıldı.

Divan Başkanlığını e.Bnb. Özkan Arkın'ın yaptığı genel kurulda, Genel Başkanlık görev süresi sona eren e. Yzb. Kazım And, 6 yıllık başkanlık görevini huzur içerisinde genç nesillere devretmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Faaliyet ve mali raporun onaylandığı Genel Kurul’da tüzük değişikliği de yapıldı.

Derneğin organları ve görev yapacak isimler şöyle

Yönetim Kurulu

Mustafa Kutruza

Taner Polat

Halil İnce

Nejmettin Ateş

Tarık Yenel

Kazım Eskidemir

Emel Bilgi

Alp Özdevrim

Hayrullah Sambar

Timur Seyitoğlu

E.P. Alb. Osman Kumbur (yedek)

E.P.Ütğm. Mehmetali Özdemir (yedek)

Denetleme Kurulu

E.P.Bnb. Mehmet Karacaoğlu

E.Kur.Alb. Mehmet Kuyucuoğulları

E.P.Alb. Özgür Eroğlu

E.P.Alb Cevdet Aydınova (yedek)

E.P.Alb Ahmet Yeltekin (yedek)

Onur Kurulu

E.P.Bnb. Aliosman Ünver (Doğal)

E.P.Alb. Ahmet Yatman (Doğal)

E.yzb. Kazım And (Doğal)

E.P.Alb. Hüseyin Özbudak (Doğal)

E.P.Bnb. Özkan Arkın

Dernek Hukuk Müşaviri

E.Hak.Alb. Derviş Bozkurt