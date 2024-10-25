Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Meclis Başkanlığı seçiminde yaşananları protesto etmek amacıyla pazartesi günü Meclis önünde olacağını bildirdi.

El-Sen Başkanı Tuğcu yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin, Meclis Başkanlığı seçiminde hukuku hiçe saydığını ve yasa tanımadığını öne sürerek, bunun hukukun üstünlüğü ilkesi ve demokrasiye inanan tüm kesimler gibi El-Sen için de “kabul edilemez” olduğunu ifade etti.

Tuğcu, “Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesinin en yüksek temsil mercii olan Meclisimize, yani doğrudan toplumun Anayasa ile kazandığı demokratik seçme ve seçilme hakkına yapılan bu saldırıya karşı sessiz kalmamız, mümkün değildir” dedi.

Tuğcu, “Yasa tanımazlığı ve demokrasiye karşı işlenen suçu” protesto etmek amacıyla 28 Ekim Pazartesi günü saat 10.30’da Meclis önünde olacaklarını kaydetti.