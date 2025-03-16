Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nin (EMAA), 14. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

EMAA Başkent Sanat Merkezi'nde yer alan Genel Kurul'da Uğur Bahçeci ve Rahme Veziroğlu Eş Başkanlar olarak belirlendi.

EMAA’dan yapılan açıklamaya göre, 14. EMAA Olağan Genel Kurulu, Divan Başkanı Zehra Şonya ve Divan Kurulu üyeleri Merve Akgül ile Münevver Özakalın eşliğinde düzenlendi. Eski yönetim kurulunun faaliyet ve mali raporlarının okunup onaylanmasının ardından yeni dönem temsil organlarının seçimi yapıldı.

Genel kurulda 2025-2027 yıllarında yetkili organlarda görev yapacak üyeler şöyle belirlendi:

Yönetim Kurulu: Rahme Veziroğlu (Eş Başkan), Uğur Bahçeci (Eş Başkan), Hatice Dörtlemez Bilsel (Sayman), Özgül Saygun (Yazman), Osman Olcaytuğ (Sosyal İşler Sorumlusu), Nurtane Karagil (Sosyal İşler Sorumlusu), İnal Bilsel (Sosyal İşler Sorumlusu), Münevver Özakalın (Yedek Üye), Derya Ulubatlı (Yedek Üye)

Disiplin Kurulu: İnci Kansu (Başkan), Mehmet Kansu (Üye), Kemal Behcet Caymaz (Üye), Alp Karaca (Yedek Üye)

Denetleme Kurulu: Zehra Şonya (Başkan), Gökçe Keçeci (Üye), İmge Tonyalı (Üye), Ceyda Alçıcıoğlu Kozal (Yedek Üye)