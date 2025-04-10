KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, Güney Kıbrıs'ta

büyükelçilik açan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkeleri kınadı.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü, yaptığı yazılı açıklamada, TDT üyeleri Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan’ın birbiri ardına Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde büyükelçilik açmasının yalnızca KKTC’yi değil, Türk milletinin onurunu da yok saymak anlamına geldiğini vurguladı.

Rum Yönetiminin yıllardır KKTC’yi tanımamakta ısrar eden, Türk varlığını yok sayan ve Türkiye’yi uluslararası arenada “işgalci” olarak göstermeye çalışan bir zihniyetin temsilcisi olduğunu belirten Ömürlü, “Bu zihniyete diplomatik destek sağlamak, kardeşlik söylemleriyle bağdaşmamaktadır. Siyasi ve ekonomik çıkarlar uğruna milli duruşun terk edilmesini tarih elbette kaydedecektir.” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün yalnız olmadığını, bu topraklarda şehit kanıyla yoğrulmuş bir mücadele verildiğini kaydeden Ömürlü, KKTC’yi yok sayan her adımın diplomatik bir gaf, bağımsızlık mücadelesine ve tarihe yönelik açık bir saldırı olduğunu belirtti.

- “Siyasi çıkarlar geçici, ancak onur ve tarihi bağlar kalıcıdır”

TDT üyelerine “Birliğinizi Rum-Yunan ekseninde değil, gerçek kardeşlik ruhunda yeniden yapılandırın.” çağrısında bulunan Ömürlü, siyasi çıkarların geçici, onur ve tarihi bağların ise kalıcı olduğunu vurguladı.

Ömürlü, “Türkiye’yi ve KKTC’yi dışlayarak kuracağınız hiçbir birliktelik samimi ve sürdürülebilir olamaz. Anavatanımız Türkiye ve yavru vatan KKTC, TDT üyeleriyle ilişkilerini bu acı gerçeklik temelinde yeniden gözden geçirmeli, diplomatik duruşunu netleştirmeli ve ulusal çıkarlarından asla taviz vermemelidir.” dedi.

-Azerbaycan'a şükran

Kıbrıs Türkü’nün arkasında Türkiye Cumhuriyeti’nin olduğunu kaydeden Ömürlü, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in KKTC’ye verdiği açık ve kararlı desteğe de değinerek, “Türk dünyasında hâlâ samimi kardeşlik duygularının yaşadığını bizlere göstermektedir. Sayın Aliyev’in, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’la kurduğu güçlü diplomatik temaslar, KKTC’nin TDT’ye gözlemci üye olmasındaki aktif katkısı ve KKTC bayrağının Şuşa Zirvesi’nde dalgalanması, tarihe not düşülen adımlardır.” ifadelerini kullandı. Ömürlü, Azerbaycan devletine ve halkına şükranlarını da sundu.

Ömürlü, “TDT içinde bazı devletlerin Rum-Yunan ekseninin baskılarına, Avrupa Birliği’nin vaatlerine ve dış müdahalelere boyun eğerek KKTC’yi dışlaması, kabul edilemezdir. Bu yaklaşım, Türk dünyası içindeki tarihî kardeşlik bağlarını zedelediği gibi, Türkiye’nin bölgesel güvenliğini hedef alan küresel planlara da hizmet etmektedir. KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği olarak; bu yanlı adımları atan ülkeleri açıkça kınıyor, anavatan Türkiye ve bizimle omuz omuza duran Azerbaycan’la birlikte onurlu bir gelecek için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.” ifadelerine yer verdi.