Emekli Astsubaylar Derneği, KKTC’nin 40. kuruluş yıl dönümünün, tarihin en önemli kilometre taşlarından biri olarak büyük bir coşku ve onur içinde kutlandığını bildirdi.

Dernek Başkanı Esen Ömürlü yayımladığı dilekçe 15 Kasım mesajında, bu özel günün, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık, özgürlük ve egemenlik mücadelesinin en parlak zaferlerinden birinin simgesi olduğunu kaydetti.

Ömürlü mesajında şunlara yer verdi:

“15 Kasım 1983, Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesinin, özgür iradesinin ve egemen varlığının en güçlü ifadesidir. Bugün, KKTC’nin bağımsızlığını ve egemenliğini korumanın, onu daha ileriye taşımanın ve bu topraklarda özgürce ve gururla bayraklarımızı dalgalandırmanın sorumluluğu her birimizdedir.

Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın ve toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ün önderliğindeki mücadelemiz, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla devam etmektedir. Geçmişte yaşanan zorlukları ve fedakârlıkları asla unutmadan, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, onların azmi ve cesaretinden ilham alıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Kıbrıs Türk halkının ve dünyanın neresinde olursa olsun, kalbi KKTC için atan herkesin 40. Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, bu özel günün tüm halkımıza mutluluk, barış ve refah getirmesini diliyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.