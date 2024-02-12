Kültür Dairesi’ne bağlı kütüphanelerde düzenlenecek sohbet toplantılarına emekli hekimler konuk edilecek.

Emekli hekimlerin anı ve deneyimlerini paylaşacağı ve mart boyunca sürecek “Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri” 7, 14, 21 ve 28 Mart tarihlerinde yapılacak.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Lefkoşa’daki Milli Kütüphane ile Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yenierenköy halk kütüphanelerinde düzenlenecek “Tıp Doktorlarımıza Vefa” sohbet toplantılarıyla ilgili program önümüzdeki günlerde paylaşılacak.

Kültür Dairesi, “Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri” etkinliğini kütüphaneleri uğrak yer haline getirme hedefiyle 2022’de başlatmıştı.