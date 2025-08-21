Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, Emlak Komisyonu’nun biran önce kurulmasını istedi, aksi halde hem yasal yollara başvuracaklarını hem de eylemlere başlayacakları uyarısında bulundu.

Sungur yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasası’nın geçen aylarda meclisten geçerek yasal bir statüye kavuştuğunu anımsattı.

“Bu yasa tahtı ile hedeflenen ülkede kaçak-kayıt dışı emlakçılığın önüne geçmek ve sektörde olası kötü niyetli işlemlerden doğacak olan zararın karşılanmasıydı.” diyen Sungur, bu bağlamda İçişleri Bakanlığı’nca yasa gereği kurulması gereken Emlak Komisyonu’nun halen kurulmadığını belirtti.

Sungur, emlakçıların kaydını yapma ve izin verme görevlerini yürütmek üzere oluşturulacak Komisyon’un İçişleri Bakanlığı’nın atama yapmadığı gerekçesiyle toplanamadığını savundu.

“Birlik olarak, bakandan ve Hükümetten bir an önce Komisyon’un oluşturulmasını bekliyoruz.” diyen Sungur, aksi halde hem yasal yollara hem de eylemlere başlayacaklarını belirtti.