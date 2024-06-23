Bisiklet sporcusu Emre Kaplan, Avrupa şampiyonası hazırlıkları için Turkiye milli takımı ile Konyada .

Aksaray da düzenlenen Türkiye Gençler Türkiye şampiyonasın da Emre kaplan 6. Olurken Ege Erülkü 9. Sırada, Ömer Bülbül ise 33. Sırada yer aldı.

Sporcularımız yarış boyunca etkili oldular.

Ege Erülkü nün 2 kez guruba kaçarak zaman aralığı açmasına ragmen son km yakalanması ve ardindan Emre Kaplan’ın son 5 km kaza büyük talihsizlik olurken , yarışta geriye düşmesine rağmen finişi 6.lıkla bitirmesi sevindirdi.

Emre Kaplan bu yarışın ardından Turkiye milli takımı ile 9/14 Temmuz da katılacağı Avrupa Şampiyonası Kampı için Konya hareket etti.

Ege Erülkü ise bu yarışın ardından 29-30 Haziran da Sivas da yapılacak olan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası na katılmak üzere Aksaraydan sivasa hareket etti.