Taşyapı ve T&T Havalimanı İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, başarılı çocuk sporcularla bir araya geldi. Gençleri spora teşvik etmeyi amaçlayan buluşmada, sporun disiplin ve gelecek açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Taşyapı ve T&T Havalimanı İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, başarılı performanslarıyla öne çıkan çocuk sporcuları kabul ederek genç yeteneklerle bir araya geldi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Turanlı, sporcuları tek tek tebrik ederek elde ettikleri başarıların disiplinli çalışma, emek ve kararlılığın sonucu olduğunu ifade etti.

Genç sporcularla yakından ilgilenen Turanlı, yaptığı konuşmada sporun çocukların gelişimindeki önemine vurgu yaptı. Turanlı, “Çalıştınız, emek verdiniz ve kazandınız. Başarı tesadüf değildir. Sizler hem geleceğin başarılı sporcuları hem de bu ülkenin gururusunuz” ifadelerini kullandı.

Sporcuların eğitim ve antrenman süreçleri hakkında da bilgi alan Turanlı, gençlerin eğitimle birlikte spor hayatlarını dengeli şekilde sürdürmesinin önemine dikkat çekti. Sporun çocuklara disiplin, özgüven ve sosyal gelişim açısından önemli katkılar sağladığını belirten Turanlı, gençlerin her zaman desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Buluşma sonunda çocuk sporcular, kendilerine verilen destek ve motivasyon nedeniyle teşekkür ederken, ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.