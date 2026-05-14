Rekabet Kurulu, son dönemde mal ve hizmet piyasalarında fahiş fiyat uygulamaları hakkında çok sayıda şikâyet alındığını belirterek, tüketici aleyhine fahiş fiyat uygulamalarına başvuran veya rekabeti sınırlayıcı davranışlarda bulunan teşebbüsler hakkında idari işlem başlatılacağını açıkladı. Kurul, ihlalin niteliğine göre teşebbüslerin yıllık cirosunun yüzde 10’una kadar idari para cezası uygulanabileceğini duyurdu.

Rekabet Kurulu Başkanı Şifa Kırmızıgil tarafından yapılan açıklamada, son dönemde çeşitli mal ve hizmet piyasalarında olağan dışı, ekonomik gerçeklik ve maliyet artışlarıyla makul şekilde açıklanmayan fahiş fiyat uygulamaları hakkında Kurul’a çok sayıda şikayet ulaştığını belirterek, söz konusu uygulamaların yakından takip edildiğini vurguladı.

Açıklamada, özellikle toplumun geniş kesimlerini etkileyen sektörlerde görülen fahiş fiyat artışlarının, tüketici refahını olumsuz etkilediği, piyasadaki rekabetçi yapıyı bozduğu ve ekonomik düzen ile toplumsal denge üzerinde ciddi sonuçlar doğurduğu ifade edildi.

Serbest piyasa ekonomisinin; teşebbüslerin bağımsız rekabet etmesine, fiyatların piyasa koşullarında doğal şekilde oluşmasına ve tüketicilerin adil fiyatlarla mal ve hizmete erişebilmesine dayandığına dikkat çekilen açıklamada, maliyet artışları veya piyasa dinamikleriyle makul şekilde açıklanamayan, tüketici aleyhine aşırı ve koordineli fiyat artışlarının Rekabet Kurulu’nun denetim ve değerlendirmesi altında olduğunu vurguladı.

36/2009 sayılı Rekabet Yasası kapsamında; teşebbüsler arasında fiyat belirlenmesi, tavsiye ve referans fiyat uygulaması, asgari satış fiyatı kararlaştırılması, arzın kısıtlanması, maliyet ve fiyat bilgisi paylaşılması ya da koordineli şekilde fiyat artışına gidilmesinin ciddi rekabet ihlali oluşturabildiği anımsatıldı. Açıklamada ayrıca serbest piyasa düzeninin, fiyatların keyfi ve ölçüsüz biçimde artırılmasına değil, teşebbüslerin bağımsız, adil ve rekabetçi şekilde hareket etmesine dayandığı vurgulandı.

Bu nedenle tüm teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin, tüketici aleyhine sonuç doğuran fahiş fiyat uygulamalarından ve rekabeti sınırlayıcı her türlü davranıştan kaçınmaları gerektiğini vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Aksi yönde hareket eden, tüketici aleyhine fahiş fiyat uygulamalarına başvuran veya rekabeti sınırlayıcı davranışlarda bulunduğu tespit edilen teşebbüsler ve teşebbüs birlikleri hakkında mevzuat kapsamında gerekli idari işlemler gecikmeksizin başlatılacaktır. Yasa’nın 31. ve 32. maddeleri uyarınca, ihlalin niteliğine göre teşebbüslerin yıllık toplam cirosunun yüzde 10’una kadar idari para cezası uygulanabilir.”