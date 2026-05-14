Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Girne Asker Hastanesi’nde sivil hasta bakılmasına yönelik düzenleme hakkında açıklamada bulundu.

Birlik Yönetim Kurulu açıklamasında, kamusal sağlıkta sağlığa erişimde “ciddi sıkıntılar” bulunduğu belirtilerek, bu bağlamda Girne Asker Hastanesi’nin sivil hasta bakmak istemesine karşı çıkılmadığı belirtildi. Ancak Birlik olarak esas endişenin yeni Girne Devlet Hastanesi’nin tamamlanmasının daha da geciktirilmesi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Bugün Meclis Komitesi’nde görüşülen, KKTC Sağlık Bakanlığı ile TC Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Girne Asker Hastanesi’nde sivil hasta bakılmasına yönelik düzenleme; bu ülkenin yasalarını, sağlık mevzuatını ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin yasal statüsünü görmezden gelme girişimidir.” ifadelerine yer verildi.

- “Açık ve bağımsız bir şikayet merciinin bulunmaması ciddi bir sorun”

Açıklamada, hastaların karşılaşacağı olası mağduriyetlerde başvurabilecekleri “açık” ve “bağımsız” bir şikayet merciinin bulunmamasının “ciddi bir sorun” olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“En büyük kaygımız; sağlık hizmetlerinin, ülkenin mevcut hukuki ve mesleki denetim mekanizmalarının dışına çıkarılarak, gerekli şeffaflık ve hesap verebilirlik olmaksızın yürütülmesinin önünün açılmasıdır. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin süreçlerin dışında bırakılması; sağlık alanında denetimsiz, kontrolsüz ve istenildiği şekilde uygulamaların yapılabilmesine zemin hazırlamaktadır.”

Açıklamada, “Bu süreçte Sağlık Bakanı’nın, ülkenin yasa ile kurulan kamusal nitelikli meslek örgütü Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni yok sayan yaklaşımı kabul edilemezdir.” denilerek, Yönetim Kurulunun, bu tutumu “kurumsal bir ihanet” olarak değerlendirdiği ve gerekli disiplin süreçlerinin başlatılması dahil tüm hukuki adımları değerlendireceği belirtildi.

Birliğin, halk sağlığını, hekimlik mesleğinin etik, hukuki çerçevesini ve ülkenin kurumlarını savunmaya kararlılıkla devam edeceği de vurgulandı.