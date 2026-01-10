Meteoroloji Dairesi bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 9 kg ile Çamlıbel’de kaydedildiğini açıkladı.

Daire’den yapılan açıklamaya göre, Çamlıbel’i metrekareye 8 kg ile Alsancak ve 6 kg ile Akdeniz takip etti. Geçitkale, Lefke ve Yeşilırmak’a metrekareye 4 kg yağış düşerken, Selvilitepe, Gönyeli, Kozanköy ve Zaferburnu metrekareye 3 kg yağış aldı. Dörtyol, Gemikonağı, Karaoğlanoğlu, Taşpınar’da ise metrekareye 2 kg yağış ölçüldü.

Yağış alan diğer yörelerde metrekareye 0.1 ile 1 kg arasında yağış kaydedildi.