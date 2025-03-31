Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 28 kilogram ile Dipkarpaz’a düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin dün 08.00 ile bugün 08.00 arası yağış verilerine göre, Dipkarpaz’ı 17 kilogram ile Mehmetçik takip etti.

Metrekareye düşen yağışların bölgelere göre dağılımı şu şekilde açıklandı:

“Mehmetçik 17 kg, Gemikonağı 11 kg, Serdarlı 8 kg, Alevkayası 7 kg ve Çayırova 4 kg.”

Yağış alan diğer bölgelerde ise metrekare başına 0,1 ile 3 kg arası yağış kaydedildi.