Meteoroloji Dairesi bu sabah itibarıyla son 24 saatte KKTC genelinde meydana gelen yağış miktarlarını açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 22 kg ile Geçitkale’de kaydedildi.

Metrekareye düşen yağışların bölgelere göre dağılımı şu şekilde açıklandı:

“Esentepe 20 kg/m², Devlet Üretme Çiftliği 15 kg/m², Boğaz 13 kg/m², Kantara 12 kg/m², Lefke ile Gönyeli 8 kg/m², Taşkent 6 kg/m² ve Akıncılar ile Girne 5 kg/m²”

Yağış alan diğer bölgelere ise 0,1 ile 4 kilogram arası yağış düştüğü bildirildi.