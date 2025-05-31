Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü (ODTÜ KKK), Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde mezuniyet töreni yapıldı.

ODTÜ KKK’dan verilen bilgiye göre, etkinlik, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı. Ardından sahneye çıkan mezun adayları konuşmalar yaptı. ODTÜ KKK yöneticilerinin de yaptığı açılış konuşmalarının ardından, ODTÜ KKK Tanıtım Filmi izlendi.

Gecede, üniversitede 10 ve 20 yıllık hizmet süresini dolduran akademik ve idari personele plaket takdimi oldu. Etkinlik, Myrrha Trio’nun konseriyle sona erdi.