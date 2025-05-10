Engelliler Dayanışma Derneği, engelli bireylerin karşılaştığı sorunların bir haftaya sığmayacak kadar derin ve gerçek olduğuna işaret ederek, “Konuşmak değil, yol almak istiyoruz” dedi.

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay mesajında, 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası’nın, toplumun dikkatini geçici olarak engellilere çevirdiği bir zaman dilimi değil, yıllardır süren bir mücadelenin sesi olması gerektiğine vurgu yaptı.

“Engelli olmak bir ayrıcalık istemek değil, herkesle aynı haklara sahip olarak yaşamak istemektir” diyen Suay, şöyle devam etti:

“Bu, bir lütuf değil, temel bir insan hakkıdır. Eğitimde, istihdamda, sağlıkta ve kamusal alanlarda hâlâ yaşanan erişim sorunları görmezden gelinemez. Ama biz, konuşmak yerine çözüm üretmeye, beklemek yerine yol almaya odaklanmak istiyoruz.

Yıllardır sosyal dayanışma faaliyetlerimizle, kurs niteliğindeki eğitim programlarımızla, sanatsal etkinliklerle, sosyal aktivitelerle ve hayatın içinden birçok çalışmamızla sadece var olmakla kalmadık; gönüllere dokunduk. Bu yüzden biz, laf üretmeyi değil yol yürümeyi tercih ediyoruz.

Engelli bireyler bu toplumun sessiz bir kenarı değil, yaşama omuz veren güçlü bir parçasıdır. Gerçek ilerleme, bunu sadece anlamakla değil, yaşamın her alanında hayata geçirmekle mümkündür.

Bu hafta, toplumun tüm kesimleri için bir yüzleşme ve dayanışma ça