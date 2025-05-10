Kıbrıs Türk Ortobetik Özürlüler Derneği, “engellilik, bireyin değil, toplumun ve sistemin oluşturduğu engellerin bir yansımasıdır” dedi ve 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nı sadece bir anma değil, bir farkındalık ve eylem haftası olarak gördüklerini vurguladı.

Dernek başkanı Günay Kibrit, yazılı açıklamasında, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesini Mecliste kabul etmelerine rağmen engelli bireylerin haklarını koruma ve geliştirme yönünde önemli adımlar henüz atılamadığına işaret etti.

Sağlık, eğitim, istihdam ve erişilebilirlik gibi temel alanlarda hâlâ çözüm bekleyen sorunlar olduğuna dikkat çeken Kibrit, özellikle engelli kadınlar, çocuklar ve yaşlılar gibi keşisimsel ayrımcılığa maruz kalan grupların ihtiyaçlarına özel politikalar geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Engelli bireylerin tüketici hakları, sosyal güvenlik ve bakım hizmetleri gibi alanlarda yaşadığı sorunların, yasal düzenlemelerdeki boşluklardan kaynaklandığına işaret eden Kibrit, şöyle devam etti:

“Çalışmayan engellilerimize verilen nakdi yardımların yetersizliği, bakım maaşlarının düşük olması ve erişilebilirlik konusundaki eksiklikler, engelli bireylerin yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.

Eğitim ve çalışma hayatında engelli bireylerin karşılaştığı zorluklar, toplumsal farkındalık eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımını sağlamak için, eğitim kurumları ve iş yerlerinde gerekli düzenlemeler yapılmalı, erişilebilirlik standartları sağlanmalıdır.

Engelli bireylerin haklarını kısıtlayan düzenlemeler, onların toplumsal hayata katılımını engellemektedir. Özellikle istihdam konusunda ki düzenlemeleri gibi konular, engelli bireylerin yaşamlarını doğrudan etkilemektedir. Bu tür düzenlemelerin, engelli bireylerin ihtiyaçları ve hakları gözetilerek yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Engellilik, sadece fiziksel bir durum değil, aynı zamanda toplumsal bir meseledir. Engelli bireylerin haklarını korumak ve geliştirmek, sadece devletin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluğu yerine getirmek için, engelli bireylerin sesine kulak vermeli, onların ihtiyaçlarını anlamalı ve çözüm odaklı politikalar geliştirmeliyiz.

Engelliler Haftası vesilesiyle, engelli bireylerin haklarının korunması ve geliştirilmesi yönünde atılan adımların artarak devam etmesini temenni ediyor, tüm engelli bireylerimize sağlıklı, mutlu ve engelsiz bir yaşam diliyoruz.”