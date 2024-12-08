Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından geleneksel olarak organize edilen "Engelsiz Sanat Gecesi", Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre LTB Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi ve LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi tarafından düzenlenen etkinlikte, ülkenin çeşitli bölgelerinden özel gereksinimli çocuklar bir araya gelerek sahneye çıktı.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen etkinlikte Algım Özel Eğitim Merkezi, Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi gibi birçok kurumun öğrencileri sahne aldı.

-Harmancı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı gecede yaptığı konuşmada göreve geldikleri günden itibaren özel gereksinimli bireylerin yaşam standartlarını arttırma, sosyalleşme, ulaşım, eğitim ve meslek sahibi olma konularında geliştirdikleri politikayı ve çalışmaları aktardı.

2014 yılında toplum adına önemli bir seçim yapıldığını ve özel gereksinimli bir birey olarak Çelen Çağansoy’un belediye meclisine seçildiğini belirten Başkan Harmancı, Çağansoy’ın bu alanda hem ailelerin hem çocukların ihtiyaçlarına iyi bildiğini söyledi.

LTB olarak her şeyden önce var olan muhatap problemini belediyede giderebilme adına bir komite kurduklarını, bunun ardından da Engellemeyen Lefkoşa Birimi’ni oluşturduklarını belirten Başkan Harmancı, bu adımlarla beraber ailelerin en önemli ihtiyaçlarının başında gelen ulaşım konusunu çözdüklerini dile getirdi.

Başkan Harmancı, “Ne mutlu ki bugün Lefkoşa’da öğrenim gören birçok özel gereksinimli çocuğumuzu okula LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi taşımaktadır. Açıkçası bundan çok mutluluk ve gurur duyuyoruz.” diyerek, hayata geçirdikleri engelsiz dans okulunu, verdikleri eğitim burslarını, kurdukları atletizm takımını ve gecede yer alan Mavi Sanat’la birlikte oluşturdukları Ritim Orkestra’yı sıraladı.

LTB olarak en büyük gurur kaynaklarından olan Engelsiz Sanat Gecesi’nin 8 yaşına girdiğini belirten ve özel okullarla kamu okullarının bu alandaki değerli katkılarına teşekkür eden Başkan Harmancı, “Onların bugüne kadar çocuklarımızla geçirdiği zaman olmasa bu akşamı gerçekleştiremezdik. Çok büyük emek koyuyorlar ve bu da çok kıymetlidir.” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Turizm Çevre Bakanlığı iş birliğinde özel gereksinimli bireylere meslek edindirme kursu düzenlediklerini ifade eden Başkan Harmancı, 18 yaş üstü bireylerden oluşan ilk grup öğrencinin staj programına başlamalarının mutluluğunu hep beraber yaşadıklarını söyledi.

Başkan Harmancı, “Bundan sonraki yıl ikinci grubu kutlayacağız ve umuyorum ki size ilk gruptaki çocuklarımızın iş sahibi olduklarını müjdeleyeceğim.” dedi.

İlk günden itibaren aynı şeyi söylemekte olduğunu, bir gün herkesin tüm engelleri kaldıracak kadar yeterli parası olabileceğini ama hiçbir gün mantaliteyi değiştirecek güce erişemeyebileceğini vurgulayan Başkan Harmancı, uyguladıkları politikaların kafalardaki engelleri kaldırmak için olduğunu söyledi.

Başkan Harmancı sözlerinin sonunda geceye öğrencilerinin gönüllü katkısını sağlayan DAÜ ve YDÜ’ye, LTB’nin ilgili birimlerine teşekkür ederken, ailelerin de kendilerini bu yolda hiç yalnız bırakmadıklarını ve bu yolu onlarla birlikte yürümeye devam edeceklerini söyledi.