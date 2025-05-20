Yakın Doğu Üniversitesi ile Telsim işbirliğinde Yakın Doğu İletişim Fakültesi’nde oluşturulan Engelsiz Sinema Salonu ve Aktivite Merkezi törenle açıldı.
Törende Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Kasap, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komite Başkanı Ahmet Akdeniz, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit konuşma yaptı.
Konuşmalarda, ülkede engelsizlik konusunda farkındalıktan öteye gidilmesinin önemine dikkat çekildi.