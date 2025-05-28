Türkmeneli Televizyonu Genel Müdürü Mehmet Hanefi Uzunçam, Kıbrıs Genç Tv'nin yeni yaşını kutladı.

Uzunçam mesajında şunları kaydetti:

"Kıbrıs Genç TV'nin yayın hayatına başlamasının 28. yll dönümünü en içten di|eklerimizle kutluyorum. Kıbrıs Türk halkının sesi olan ve 'Halkın Televizyonu' sloganı ile yayın hayatına devam eden Kıbns Genç TV'nin, demokratik yayıncılık anlayışı, kültürel duyarlılığı ve topIum bilinciyle yürüttüğü yayıncılık faaliyeti, her geçen gün daha da güçlenerek bölgesel medyanın örnek kurumlarından biri hAline gelmiştir.

Türkmeneli Televizyonu olarak, aramızdakı iş birliği protokolü çerçevesinde yürüttüğümüz karşılıklı anlayış ve dayanışmadan büyük memnuniyet duyduğumuzu özellikle belirtmek isterim.

İki kurumun da bulunduğu coğrafyada halklarına karşı sorumluluğu ve misyonu büyüktür.

Kıbrıs Genç TV'nin, 28 yıldır bu sorumluluğu başarıyla yerine getirdiğine yürekten inanıyorum.

Bu vesileyle, başta Sayın Ertan Birinci olmak üzere Genel Müdür ve tüm çalışanlarını kutluyor, kıbrıs Genç Tv ailesine başarılarının artarak devam etmesını temenni ediyorum."