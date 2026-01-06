T&T Havalimanı İşletmeciliği, Ercan Havalimanı’nın 30 Aralık 2025-4 Ocak 2026 tarihleri arasında 94 bin 656 yolcu ve 652 uçağa hizmet verdiğini açıkladı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamada, havalimanında en fazla yoğunluğun 2 ve 4 Ocak tarihlerinde yaşandığı ifade edilerek, bu tarihlerde toplam 249 sefer yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 30 Aralık 2025’te 108 uçak ve 15 bin 718 yolcuya; 31 Aralık 2025’te 100 uçak ve 13 bin 241 yolcuya; 1 Ocak 2026’te 86 uçak ve 13 bin 188 yolcuya; 2 Ocak 2026’da 122 uçak ve 17 bin 801 yolcuya; 3 Ocak 2026’da 109 uçak ve 15 bin 255 yolcuya hizmet verildiği belirtildi. En yoğun günün ise 127 uçak ve 19 bin 453 yolcuya hizmet verilen 4 Ocak 2026’da yaşandığı ifade edildi. 30 Ocak 2024-4 Ocak 2025 tarihlerini kapsayan bir önceki yeni yılda Ercan Havalimanı’nın 600 uçak ve 77 bin 902 yolcuya hizmet verdiği hatırlatıldı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, yeni yıl döneminde havalimanında artan yolcu ve uçuş trafiğine yönelik alınan güvenlik ve operasyonel tedbirlerin başarıyla uygulandığını ifade etti.