Sınırsız sevgi ve fedakârlıkla toplumun geleceğini yetiştiren annelerimiz Anneler gününde KKTC’nin yurt dışına açılan penceresi olan Ercan Havalimanı’nda yine unutulmadı.

T&T Havaliamanı İşletmeciliği, fedakârlık, sonsuz ve koşulsuz sevgi kelimelerinin vücut bulan hali olan Annelere Kıbrıs kültürünün simgelerinden olan ve yine kadınlarımızın, annelerimizin el emeği göz nuru ile ilmek ilmek dokuduğu Lefkara işlemeli takılar verdi.

Hediyelerin içerisinde ise “Hayatımızı aydınlatan, sevgi ile dolu kalplerin sahibi olan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun T&T Havalimanı İşletmeciliği” yazıldı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı ve sağlıklı günler diledi.