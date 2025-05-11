Her yıl olduğu gibi bu yıl da Anneler Günü’nü unutmayan Evkaf İyilik Gönüllüleri, yürekleri ısıtan anlamlı etkinliklerle annelere özel bir gün yaşattı.

Anneliğin kutsal değerini yüceltmek ve fedakâr annelere vefa göstermek amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında gönüllüler, toplumun farklı kesimlerinden annelere ulaşarak onların bu özel gününü unutulmaz kıldı.

Gönüllüler ilk olarak yaşlı bakımevlerini ziyaret etti. Burada kalan değerli annelere çiçekler, el emeği hediyeler ve sıcak sohbetler eşliğinde güzel bir gün yaşatıldı. Gerçekleştirilen ev ziyaretleriyle yalnız yaşayan veya maddi manevi desteğe ihtiyaç duyan annelerin kapılarını çalındı. Bu ziyaretlerde hem Anneler Günü tebrikleri sunuldu hem de gönüllüler tarafından hazırlanan küçük armağanlar takdim edildi.