Türk Hava Yolları Kıbrıs Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Ercan Havalimanı’nda çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Balıkesir Meriç Merkez ilkokulu ile Arabahmet ilkokulu öğrencileri Ercan Havalimanı’nda ilk önce THY bilet satış ofisinden biletlerini aldı. Ardından checkin yaparak uçağa bindi. Çok heyecanlı ve mutlu oldukları her hallerinden belli olan çocuklar uçakta pilot ve kabin memurları ile sohbet etti . Uçakta çocuklara kutular içerisinde ikram ve hediyeler veriledi.

Etkinliğe THY Kıbrıs Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan, THY Ercan Havalimanı İstasyon Şefi Mustafa Taluğ ile THY Lefkoşa merkez ofisi ile Ercan Havalimanı istasyon personeli, İstanbul Handling Operasyon ve Planlama Müdürü Seda Menteş ile Ercan Havalimanı Güvenlik Amiri Erkan Demirdağ katıldı.

THY Kıbrıs Müdürü Pınar Arıkan Ayvaz, sosyal etkinliklere önem verdiklerini ifade ederek, çocukları bir nebze olsun sevindirdikleri için kendilerini mutlu hissettiklerini belirterek, etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.

Öte yandan, Çocukların Ercan Havalimanı’ndan ayrılacağı sırada Ankara’ya gidecek olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, uçak önünde çocuklarla bir anı fotoğrafı da çektirdi.