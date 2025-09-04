KKTC’de tutuklu bulunan beş Kıbrıslı Rum zanlıyla bağlantılı olarak Ercan Havalimanı’ndan dün ülkeye giriş yaptığı sırada tutuklanan avukat M.H., bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

“Kişisel verilerin yasa dışı kullanımıyla” itham edilen avukat M.H., teminatla serbest kaldı.

Mahkeme, M.H.’nin 200 bin TL nakdi teminat yatırması, iki KKTC vatandaşı muteber kefilin imzalayacağı 500’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

- Avukat M.H. mahkeme çıkışında açıklamalarda bulundu

Avukat M.H. mahkeme çıkışında hakkındaki soruşturma ve tutuklamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son 24 saatte yaşananlarla ilgili olarak özellikle hukuk camiasından beklediğinin çok ötesinde bir destek gördüğünü belirten M.H., çok sayıda meslektaşının yanında olduğunu kaydetti.

Rum müvekkilleriyle ilgili kişisel verilerin ihlali iddialarını kesin bir dille reddeden M.H., ilgili yasalarda tanımların muğlak olduğunu iddia etti. M.H., yaklaşık 14 malın bulunduğu bir listeye değinerek, bu mallardan beşinin KKTC adına kayıtlı olduğunu ve müvekkillerinin iadeyle ilgili başvurusu bulunduğunu savundu.

M.H., KKTC yargısına güven duyduğunu ve ülkenin yüz akı olduğunu ifade etti.

Mahkemeye kelepçeli olarak getirildiğini belirten M.H., bunun hukuk camiasına yapılmış bir hakaret olduğunu ileri sürdü.