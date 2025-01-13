Ercan-İskele ana yolunda bugün meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü 73 yaşındaki İlmiza Yiğit hayatını kaybetti.

Feci kaza, saat 11.50’de Ercan- İskele ana yolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında oldu.

Boğaziçi’nde sakin İlmiza Yiğit (E-73), yönetimindeki MY 951 plakalı motosikletle ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden, İskele birinci yol kavşağından dikkatsizce İskele - Ercan ana yoluna çıkış yaptığı sırada, o anda ana yolda Ercan istikametinden İskele istikametine doğru dikkatsizce seyreden Azat Babakuryev (E-37) yönetimindeki SN 552 plakalı kamyon aracın önünü tıkadı.

İki aracın çarpıştığı kazada ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü İlmiza Yiğit, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında SN 552 plakalı kamyon sürücüsü Azat Babakuryev tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Bugünkü kazayla, 2025'te trafikteki ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Fotoğraf: Gündem Kıbrıs



