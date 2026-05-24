Bahçeli: "Kılıçdaroğlu CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir "
Mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in unvanı, TBMM'nin resmi internet sitesinde CHP Grup Başkanı olarak yer aldı.
Alınan bilgiye göre, CHP'den TBMM'ye gönderilen yazı üzerine Özel'in unvanı değiştirildi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan, bugün gerçekleştirilen kapalı CHP Grup Toplantısı'nda CHP TBMM Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'in unvanı, sitede CHP Grup Başkanı olarak yer aldı.