Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe etabının hizmete alınmasıyla İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğunun 338,5 kilometreye çıktığını bildirdi.

Erdoğan, İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe etabının açılışında yaptığı konuşmasına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı mensupları ile İstanbulluları selamlayarak başladı.

Bugün giderek ağırlaşan trafik sorunundan dolayı adeta omuzları çöken İstanbul'un yükünü hafifletecek bir projeyi daha hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını dile getiren Erdoğan, geçen sene İstanbul Havalimanı-Kağıthane Metrosu'nun açılışını yaparak bu önemli projeyi vatandaşların hizmetine sunduklarını anımsattı.

Erdoğan, bugün de bu hattı Gayrettepe'ye bağlayan Kağıthane-Gayrettepe kesiminin açılışını yapmak üzere bir arada olduklarını belirterek, "Böylece İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe arasında kesintisiz metro ulaşımını sağlamış oluyoruz." dedi.

- Hattın günlük yolcu kapasitesi 600 bin

Toplam 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane Metrosu'nun İstanbulluların hayatını fevkalade kolaylaştıracağını dile getiren Erdoğan, 9 istasyondan oluşan ve hızı saatte 120 kilometreye ulaşan hattın günlük yolcu kapasitesinin 600 bin kişi olduğunu kaydetti.

Hattın devreye girmesiyle Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasının 30 dakikaya, Göktürk-Mahmutbey arasının 38 dakikaya, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arasının 45 dakikaya, Taksim-İstanbul Havalimanı arasının 41 dakikaya, Taksim-Göktürk arasının 26 dakikaya, 4. Levent-İstanbul Havalimanı arasının 35 dakikaya ineceği aktaran Erdoğan, "Bu hattımızın da hizmete alınmasıyla İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğu 338,5 kilometreye çıkıyor. Biz söyledik mi yaparız, ortada bırakmayız. Belediye başkanlığından tutun daha sonra hükümete geldik. Hükümette de Ulaştırma Bakanlığı olarak bu yolları, bu hızlı tren hatlarını, yüksek hızlı tren hatlarını nasıl yaptıysak, aynı şekilde İstanbul'umuzda da bunu yaptık. Ama birileri de hatırlayın. Maalesef hafriyatla ne yaptılar? Kim olduğunu biliyorsunuz, benim söylememe gerek yok." diye konuştu.

Esasen raylı sistem projelerinde en önemli hassas ve zor konulardan birinin hattın beyni denilebilecek sinyalizasyon sistemi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ASELSAN-TÜBİTAK işbirliğiyle artık bu alanda başkalarına bağımlı olmaktan kurtuluyoruz. ASELSAN sinyalizasyon sistemi için gerekli araç üstündeki ekipmanları, hatlara konulacak sistemlerle, istasyonlara konulacak akıllı sinyal sistemlerini TÜBİTAK geliştirdi. Biz yapıyoruz. Dışarıdan ithal yok." ifadelerini kullandı.

Bu hatta kullanılacak 60 adet sürücüsüz metro aracının da Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada üretildiği bilgisini paylaşan Erdoğan, "Gayrettepe-Havalimanı Metro hattının ilk etüt projesinden uygulamasına kadar tüm süreçlerini kendi yerli mühendislik ve tasarım birikimimizle gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. İnşallah bundan sonra hangi alanda olursa olsun hayata geçirdiğimiz her projede yerli, milli teknolojilerinin payının arttırılmasına ağırlık vereceğiz." şeklinde konuştu.