TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Türkiye olarak asla KKTC'yi yalnız ve kimsesiz bırakmayız." dedi.

AA’nın haberine göre, Erdoğan, İtalya ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatı'yla ilişkileri ve KKTC'ye ziyaretine ilişkin soru üzerine Erdoğan, hafta sonu KKTC'de TEKNOFEST'in yapılacağına işaret etti.

Cumartesi günü burada olmayı planladığını aktaran Erdoğan, KKTC'de muhteşem bir parlamento binası ve Cumhurbaşkanlığı binasını inşa ettiklerini, her ikisinin de gıpta edilecek eserler olduğunu dile getirdi.

KKTC'de yargı binalarının yapımının başlatılmasıyla ilgili adımı atacaklarını bildiren Erdoğan, "Millet bahçeleriyle, donatılarıyla gerçekten muhteşem bir eser orada meydana getirdik ve cumartesi orada olacağız. Biz Kıbrıs Adası'nda iki devletli çözümle tarihi sorunları geride bırakabileceğimizi düşünüyor, çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için gayretlerimizi de artırarak sürdüreceğiz. Türkiye olarak asla KKTC'yi yalnız ve kimsesiz bırakmayız." diye konuştu.

Kıbrıs Türkü'nün hak ve menfaatlerini her platformda savunmanın, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi ve insani anlamda sorumluluğu olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu sorumluluğun gereğinin yerine getirilmesi konusunda son derece kararlı olduklarını kaydetti.