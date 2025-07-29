Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Anavatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk'ünün müreffeh bir geleceğe doğru attığı adımlarda inşallah her zaman yanlarında olacağız." dedi.

Erdoğan, dün, TC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduklarını, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünü Kıbrıs Türkleriyle yine büyük bir coşkuyla kutlarken, kahraman şehitleri rahmetle yad ettiklerini söyledi.

Ziyareti, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolları ile Maraş Sağlık Merkezinin açılışıyla taçlandırdıklarını dile getiren Erdoğan, aynı programda 50 bin metrekare kapalı alana ve 320 yatak kapasitesine sahip Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi'nin ilk etabının temellerini attıklarını belirtti.

Açılan ve temeli atılan yatırımların Kıbrıs Türklerine hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Erdoğan, "Anavatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk'ünün müreffeh bir geleceğe doğru attığı adımlarda inşallah her zaman yanlarında olacağız." şeklinde konuştu.