Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, Kıbrıs Barış Harekatı üzerinden 50 yıl geçtiğini, o günden bugüne kadar adada barışın hakim olduğunu işaret etti.

Kıbrıs meselesine adil ve sürdürülebilir bir çözüm için çaba gösteren tarafın Kıbrıs Türkleri ve Türkiye olduğunu belirten Erdoğan, “Kıbrıs’ta federasyon süreci bitmiştir. Uluslararası toplumu KKTC’yi tanımaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege ve Doğu Akdeniz’i refah bölgesi olarak görmek istediklerini belirterek, “Doğu Akdeniz’de en uzun kıyısı olan Türkiye’nin anahtar rolü yadsınamaz”

“İSRAİL HALKINA YÖNELİK HİÇBİR DÜŞMANLIĞIMIZ YOKTUR!”

İsrail halkına yönelik hiçbir düşmanlığın olmadığının altını çizen Erdoğan, “Sorunumuz zalimle ve zulümledir. Doğruları söylemekten korkmayız. Doğru bildiklerimizi acı da olsa söylemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GİDEREK İŞLEVSİZ, HANTAL VE ATIL BİR YAPIYA DÖNÜŞÜYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin'i tanımayan diğer devletleri, bu kritik dönemde tarihin doğru tarafında yer alarak Filistin devletini bir an evvel tanımaya davet ediyorum." dedi.

Erdoğan, "Son yıllarda Birleşmiş Milletler kuruluş misyonunu ifa etmekte yetersiz kalıyor, giderek işlevsiz, hantal ve atıl bir yapıya dönüşüyor." diye konuştu.

“GAZZE DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇOCUK VE KADIN MEZARLIĞI HALİNE GELMİŞTİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Dost ve kardeş Filistin’in temsilcisini üye ülkeler arasında hak ettiği yerde görmekten mutluluk duyuyorum. Filistin’i tanımayan devletleri de bir an önce tanımaya davet ediyorum.

Ekranda seyredilen krizleri an be an yaşıyoruz.

Gerilimin tam kalbinde yer alan bir ülke lideri olarak sesleniyorum.

BM, milyonlarca insanın hayatını kaybettiği uluslar arası barışı korumak için kuruldu.

BM işlevsiz ve hantal bir yapıya dönüşüyor. Dünya beşten büyüktür şiarının temsil ettiği değerlere daha çok ihtiyaç duyuyoruz.

Bunun en önemli örneği Gazze’de yaşanıyor. 41 bin insan acımasız şekilde hayattan koparıldı.

Savaşta dahi dokunulmaması gereken 820 camiyi 3 kiliseyi, onlarca hastaneyi vurdular.

BM kürsüsünden tüm dünyaya utanmadan meydan okudular. İsrail’in temerküz kampına çevirdiği hapishanelerden sızan görüntüler nasıl bir zulüm yaptığını gösteriyor. Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline gelmiştir”