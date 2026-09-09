Antalya, Adana ve Mersin'de çıkan çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangınlara ilişkin son durumu açıkladı.

Antalya'nın Kumluca ve Mersin'in Bozyazı ilçelerindeki orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyuran OGM, “Tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz sürüyor.” dedi.

OGM, ayrıca Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangının enerjisinin düşürüldüğünü, Adana'nın Kozan ilçelerindeki yangına ise havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

ANTALYA'DAN ACI HABER

Acı haberi Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım duyurdu.

Yıldırım, yangın sırasında dumandan etkilenerek kalp krizi geçiren bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Belediye Başkanı, "Hayatını kaybeden Yeşilkaraman Mahallemizden Hasan Kahya vatandaşımıza Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve mahallemize başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadeleriyle de yakınlarına baş sağlığı diledi.