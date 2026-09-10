Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını açıklayacak.
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'te Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.
Banka, temmuz ayındaki toplantısında faizi yüzde 37'de sabit tutmuştu.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 35 olarak hesaplandı.
Temmuz ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37’de sabit tutulmuştu.