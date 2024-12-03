Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son birkaç gündür komşumuz Suriye'de aniden patlak veren gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. Gerek Dışişleri Bakanımız, gerekse Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız muhataplarıyla sürekli temas halinde, istişarelerini gerçekleştiriyorlar." dedi.

Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi.

- "Yangının söndürülmesinde üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

Türkiye'nin kuzeyinden güneyine kadar geniş çevresinde barışın, huzurun ve istikrarın korunmasına büyük önem atfettiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hem bizi hem de Karadağ'ı etkileyen Rusya-Ukrayna Savaşı'nda başından beri adil bir barışın tesis edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Gazze ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarında da aynı ilkeli tutumumuzu muhafaza ettik. Lübnan'da sağlanan ateşkese olan desteğimizi de açıkça beyan ettik. Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanmasını ümit ve arzu ediyoruz. Bölgemizdeki yangının söndürülmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa dün olduğu gibi bugün de yapmaya hazırız. Son birkaç gündür komşumuz Suriye'de aniden patlak veren gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. Gerek Dışişleri Bakanımız gerekse Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız muhataplarıyla sürekli temas halindeler, istişarelerini gerçekleştiriyorlar. Aslında uzun bir süredir Orta Doğu'daki şiddet sarmalının Suriye'yi de etkisi altına alma ihtimaline dikkat çekiyorduk. Son hadiseler Türkiye'nin haklılığını teyit ve tescil etmiştir. Suriye ihtilafında ülkemizin duruşu, hassasiyetleri, temel öncelikleri ve savuna geldiği politikanın parametreleri bellidir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunması, 13 yıldır devam eden istikrarsızlığın, Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda mutabakatla son bulması en büyük temennimizdir. Ülkemizin milli güvenlik öncelikleri çerçevesinde sahadaki süreci anbean takip ve tahlil ediyor, bunlara halel getirecek herhangi bir farklı eylemin yaşanmaması adına gereken bütün tedbirleri alıyoruz."

Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik girişimlere dair diğer bir soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Gazze'de bugüne kadar İsrail'in verdiği sözleri tuttuğunu göremedik. Bundan sonraki süreçte acaba verdiği sözleri tutar mı, tutmaz mı noktasına gelince, bu konuda samimi bir yaklaşım bugüne kadar görmedik. Bundan sonra da göreceğimizi zannetmiyorum. Çünkü 50 bini aşkın insanın öldürüldüğü bu süreçte neyine inanacağız? En son Lübnan'da öldürülen insanların ardı ardına neyine inanacağız? Dolayısıyla ateşkes sözü veriyorlarsa bunu görelim. Uygulamada bu adımlar atılsın, biz de buna inanmış olalım."