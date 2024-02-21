Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Bugün milli muharip uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti tarafından Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan, mitingde yaptığı konuşmada, “Türkiye, kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Bugün Türk savunma sanayinin gurur günlerinden birini daha yaşadık. Milli muharip uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi." dedi.

Erdoğan, "Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara, KAAN projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız göklerle buluştu." dedi.

Erdoğan, "İnsansız uçakları, Akıncı'yı, Kızılelma'yı yaptık mı, daha durun bakalım, neler gelecek, daha yapacağız." İfadelerini kullandı.