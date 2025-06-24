Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsrail-İran)Taraflar arasında ateşkes sağlanmasına dair mutabakata ulaşıldığı haberini memnuniyetle karşılıyoruz. Uluslararası hukuku gözeten, diplomasiye öncelik veren ilkeli tavrımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile Hollanda'nın Lahey kentine gitti.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Hollanda'ya hareket etti.

Erdoğan, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi" için Hollanda'ya hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, "(İsrail-İran)Taraflar arasında ateşkes sağlanmasına dair mutabakata ulaşıldığı haberini memnuniyetle karşılıyoruz. Tarafları ateşkese riayete davet ediyoruz. Türkiye olarak uluslararası hukuku gözeten, diplomasiye öncelik veren ilkeli tavrımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan, "(NATO'da) Türkiye olarak adil külfet paylaşımını ve Avrupa güvenliğinin pekiştirilmesini özellikle savunuyoruz." dedi.

Erdoğan, "İsrail'in, Filistin ile başlayan Lübnan'a, Suriye'ye, Yemen'e nihayetinde de İran'a uzanan pervasız adımları asla kabul edilemez. Bir an önce Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı, İsrail saldırıları durmalı, insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaşımının yolu açılmalıdır. İsrail saldırganlığı bölgemizin tamamında tümüyle durmalıdır." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsrail-İran) Bölgemiz etkileri dünyada hissedilecek savaşın yükünü kaldıramaz. Ellerin tetikten çekilmesi için diplomasiye şans tanınması doğru olacaktır. Küresel aktörlerin bu çılgınlığa son vermek için etkin tedbirleri alması şart. Yoksa bunun bedelini sadece bölgemiz değil, bütün dünya öder." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimizi bir devlet politikası olarak hassasiyetle yürüttüğümüz bu süreci inşallah başarıya ulaştırmakta kararlıyız. Suriye yönetimi, DEAŞ dahil bütün terör örgütleriyle mücadelede son derece kararlı. Biz de kendilerine gereken desteği veriyoruz ve vereceğiz." dedi.