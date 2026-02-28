Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mart’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidiyor. Ziyaret bilgisini, KKTC Başbakanı Ünal Üstel açıkladı.

Üstel, Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede temasların “her zamanki gibi olumlu” geçtiğini ifade etti.

Başbakan Üstel’in verdiği bilgilere göre Ankara’daki görüşmelerde öne çıkan konular şunlar oldu:

Enerji yatırımları,Eğitim alanında yeni adımlar,Turizm sektörünü rahatlatacak projeler,Yeni protokoller ve iş birliği anlaşmaları.

Üstel, planlanan projelerin Kıbrıs Türk halkının yaşam standartlarını artırmayı hedeflediğini belirterek, özellikle büyük sektörlerde rahatlama sağlanacağını söyledi.