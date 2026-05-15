Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmî Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik dikkat çeken mesajlar verdi.

Erdoğan konuşmasında, “Zirvemizi bizler için anlamlı kılan bir diğer husus da Türk Dünyası’nın ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkının aramızda temsil ediliyor olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın zirvede yer almasına da özel vurgu yapan Erdoğan, “Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman’ı Türkistan Zirvesi’nde görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum” dedi.

Erdoğan ayrıca, Türk Dünyası ile KKTC arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, “Türk Dünyası’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

KKTC’nin son yıllarda Türk Devletleri Teşkilatı içerisindeki görünürlüğünün artması dikkat çekti.

KKTC, 2022 yılında Semerkant Zirvesi’nde TDT’ye gözlemci üye olarak kabul edilmiş, 2025 yılında ise Girne’de düzenlenen Aksakallar Konseyi toplantısına ev sahipliği yapmıştı. Ankara’nın son dönemde TDT platformunu, KKTC’nin uluslararası alandaki izolasyonunu azaltacak bir diplomatik kanal olarak daha aktif kullanmaya çalıştığı değerlendiriliyor.

Erdoğan’ın zirvedeki mesajı da, Türk Dünyası içerisinde KKTC’ye yönelik siyasi temas ve görünürlüğün artırılması yönündeki stratejinin yeni bir yansıması olarak yorumlandı.