Şampiyon Melekler’in 6 Şubat depremiyle yarım kalan hayat hikayeleri, anıları ve başarıları sosyal sorumluluk projelerinde yaşatılıyor.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, yaşanan tüm acı ve umutsuzluğa rağmen depremde hayatını kaybeden çocuklarının adını ve anısını yaşatmak, nesilden nesile aktarabilmek için çalışmaya devam ediyor.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği tarafından Gazimağusa’da yapılacak eğitim kompleksinin projesi tamamlandı ve lansmanı ise önümüzdeki günlerde yapılacak.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, eğitim kompleksini, geride kalan çocukların geleceğine yakışır, halkın kullanımı için de müthiş bir proje olarak değerlendirdi.

Şampiyon Meleklerin yarım kalan hayatları Türkiye’de gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projelerinde de yaşatılacak. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden bir kısım aile, yarın Hatay’ın Samandağ ilçesinde, “Voleybolun Unutulmaz Evlatları- Depremle Unutmadıklarımız Anıt Parkı”nın açılış törenine katılacak.

Türkiye Voleybolun Unutulmazları Derneği (VUD), Samandağ Belediyesi ve VUD’un Değerler Ortağı AXA Sigorta desteğiyle yapılan “Depremle Unutmadıklarımız: Voleybolun Unutulmaz Evlatları” projesi kapsamında, 6 Şubat 2023 depreminde yaşamını yitiren voleybolcu çocuklar ve voleybol camiasının üyelerinin anısını yaşatmak amacıyla bir dizi sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

Sosyal sorumluluk projesinin ilk ayağı olan “Voleybolun Unutulmaz Evlatları - Depremle Unutmadıklarımız Anıt Parkı”nın açılışı, yarın Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden ailelerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Deprem felaketinde Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’da; genç voleybolcuların da bulunduğu sporcu, antrenör, hakem ve kulüp yöneticilerinden oluşan 56 voleybol emekçisi hayatını kaybetmişti.

Depremin ardından bir araya gelen eski milli voleybolcular tarafından kurulan Voleybolun Unutulmazları Derneği (VUD), depremde hayatını kaybedenleri ve yarım kalan hikâyeleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla kapsamlı sosyal sorumluluk projeleri geliştirdi.

-Samandağ’da Anıt Park…

Projenin ilk ayağı, yarın Samandağ’da hayata geçirilecek. Depremde hayatını kaybeden voleybolcu çocuklar ve voleybol emekçilerinin anısına açılacak parkta, voleybolcuların isimlerini taşıyan bir anıt duvar, voleybol sahaları, yine voleybol sevgisini simgeleyen bir heykel, sosyal alanlar, yürüyüş parkurları ve çocuk parkı yer alacak.

-“Voleybolun Unutulmaz Evlatları” ansiklopedisi

Öte yandan projenin yayın ayağında ise, gönüllü bir ekip tarafından hazırlanan 352 sayfalık “Voleybolun Unutulmaz Evlatları” ansiklopedisi bulunuyor.

Eserde, depremde yaşamını yitiren voleybolcu çocuklar ve voleybol emekçilerinin aileleriyle iletişime geçilerek; hayat hikâyeleri, anıları, hayalleri ve fotoğrafları bir araya getirildi. Eserde, 6 Şubat depreminde Adıyaman Grand İsias Otel’de hayatını kaybeden 26 Şampiyon Melek, eğitmenleri Osman Çetintaş ile voleybol geçmişi olan Pamir Konuklu da yer aldı.

Ansiklopedinin her sayfası, yarım kalan hayatlara ve unutulmaması gereken anılara ışık tutuyor.

-Gülnur Özfer Görgün: “Unutmamak ve unutturmamak bizim elimizde”

Voleybolun Unutulmazları Derneği (VUD) Kurucusu Gülnur Özfer Görgün ise, projenin çıkış noktasını şu sözlerle anlattı:

“Deprem sonrası voleybol ailemizden gelen kayıp haberleri hepimizi derinden sarstı. O gençlerin isimlerini, hikâyelerini ve anılarını yaşatmak zorunda olduğumuzu hissettik. ‘Depremle Unutmadıklarımız: Voleybolun Unutulmaz Evlatları’ projesini de tam bu duyguyla hayata geçirdik. Bu çalışma yalnızca bir anma değil; vefa, dayanışma ve kolektif hafızayı geleceğe taşıma sorumluluğudur. Kaybettiklerimizi geri getiremeyiz ama onları unutmamak ve unutturmamak bizim elimizde. Bu proje, voleybol ailemizin yitirdiği evlatlarına bir vefa borcudur. Bu anlamlı projede yanımızda olan, katkıda bulunan, destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz.”

Şampiyon Meleklerin anıları, fotoğrafları ve hayatlarının yer aldığı ansiklopedi, yarın Anıt Park açılışının ardından ailelere teslim edilecek.

-Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, yaşanan onca acıya ve umutsuzluğa rağmen ailelerin çocukların anısını yaşatmak amacıyla canla başla çalıştığını ve çalışmaya devam edeceğini söyledi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Karakaya, 6 Şubat depremlerinde Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’da 56 sporcu, voleybolcu genç ve çocuğun hayatını kaybettiğini, bunlardan 28’inin de Şampiyon Melekler olduğunu söyledi.

Karakaya, 6 Şubat depreminden sonra kurulan Türkiye Voleybolun Unutulmazları Derneği’nin (VUD) kendilerine ulaştığını ve yaptıkları sosyal sorumluluk projelerine Şampiyon Melekleri de dahil ettiğini, yarın Hatay’ın Samandağ ilçesinde, “Voleybolun Unutulmaz Evlatları Depremle Unutmadıklarımız Anıt Parkı”nın açılış törenine katılacaklarını söyledi.

Anıt Park açılışı ardından ansiklopedilerin ailelere teslim edileceğini söyleyen Karayaka, “Ansiklopedide her bir çocuğumuzun resimleri, anıları ve hayat hikayelerini var. Çocuklarımıza Türkiye’de önem ve değer verilmesi çok önemli ve anlamlı. Bursa’da da aynı zamanda Nilüfer Belediyesi bir spor salonuna Şampiyon Meleklerin adını verdi. Bu da çok değerli ve anlamlı bizim için.”

-“Hep birlikte birçok şeyin üstesinden gelebiliriz, başarabiliriz”

Derneklerinin devam eden çalışmalarına da değinen Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burslar devam ediyor. Bu dönem tamamlandı. Önümüzdeki günlerde eğitim kompleksinin lansmanı var. Tüm bunları toplumsal mücadele ve beraberlikle gerçekleştirdik. Hep birlikte birçok şeyin üstesinden gelebiliriz, başarabiliriz.”

Grand İsias davasındaki gelişmeler hakkında da bilgiler veren Ruşen Yücesoylu Karakaya, 22 Nisan’da TC Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tebliğnamesini açıklandığını anımsatarak, tebliğnamenin aileler için tam bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Karakaya şöyle devam etti:

“Yargıtayın hakimlerine kaldık. Davada tutuklu olduğu için 12. Ceza Dairesi’nin erken karar çıkaracağını düşünüyoruz. Fazla bir seçenek yok, davayı ya onayıp bitirecek veya Grand İsias davası ile kamu görevlilerinin davalarını birleştirecek.”

Türkiye’deki deprem davalarında bütün delillere rağmen hiçbir davada olası kast cezası verilemediğini ifade eden Karakaya, “Aileler zaman zaman umutsuzluğa kapılsa da hayal kırıklığına uğradıkları haberler alsalar da adalet için mücadeleye devam edecek. Bir yandan da canlarımızın adını yaşatmak için canla başla çalışacağız.”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin eğitim kompleksini yapabilmek için çalışmalarını sürdürdüğünü, projenin tamamlandığını ve ileriki günlerde lansmanın yapılacağını ifade eden Karakaya, geride kalan çocukların geleceğine yakışır halkın kullanımı için de müthiş bir proje hazırladıklarını kaydetti.

Gazimağusa’da eski panayır alanı olarak bilinen yere yapılacak eğitim kompleksi için çalışmaların devam ettiğini anlatan Karakaya, şehrin göbeğine oturan bir proje hazırlandığını söyledi.

Karakaya, eğitim kompleksinin yapılacağı yerin Milli Eğitim Bakanlığı’na ait olduğunu ve okul yapılması için kendilerine tahsis edildiğini belirterek, eğitim kompleksinin tüm şehrin kullanımına açık olacağını vurguladı.

Karakaya konuşmasını söyle tamamladı:

“Eğitim kompleksini hep birlikte yapacağız. Kıbrıslılar başarır. Toplumsal dayanışmayla başarılır. Hatta bunun birçok örneğini ilk günden beridir yaşıyoruz. Örneğin, son zamanlara Eğitim kompleksine hazırlanırken, ümit verici gelişmeler de oldu. Okul kütüphanesinin yapımını daha projeyi duyurmadan bir şirket üstelenmek istedi. Tüm kütüphaneyi onlar yapacak. Akıllı kütüphane gibi planlandı. Ailelere destek oldu. Bir yandan da Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin ilk mezunları, mezunlar gecesinde topladıkları bağışları derneğe iletti. Bu gelişmeler çok umut verici. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği var olduğu sürece, aileler eğitim ve eğitime destek için hiç durmadan çalışacak.”