Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı’nı İstanbul’da karşıladı. Erdoğan bayram namazını, Büyük Çamlıca Camii’nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazının ardından bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, “Bu yıl da yine muhteşem, muazzam bir Ramazan-ı Şerif’i yaşadık. Bu ramazan aylarını bize yaşamayı nasib eylesin.” diye konuştu.

Filistin’de süren İsrail saldırılarını anımsatan Erdoğan, “Hep birlikte inşallah oradaki yaşananları görerek kendi içimizde bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım. Rabbim bu birliğimizi daim eylesin.” şeklinde konuştu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir bayram mesajı da yayımladı.

Erdoğan, "Ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için huzura, felaha, esenliğe, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum." dedi.

Erdoğan, mesajında, terörle mücadeleye de yer verdi ve süreçle ilgili "sınırsız tahammüle sahip" olunmadığını vurguladı..Erdoğan, mesajında şöyle dedi:

"Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda başlattığımız çalışmaları, yol haritamıza uygun şekilde sürdürüyoruz. Devletimiz, çağrı yapılmasını sağlayarak üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi sıra, örgütün çağrıya amasız fakatsız uymasına gelmiştir. Bu konuda da sınırsız bir vakte ve tahammüle sahip değiliz. Daha fazla oyalanılmadan, örgütün kendini feshetmesini ve silahlarını tamamen bırakmasını bekliyoruz. Küresel, bölgesel ve iç dinamiklerimiz bize, böyle bir sürecin başarıyla neticelenmesine, hiç olmadığı kadar uygun bir zemin sunmaktadır. Bunu hep birlikte başardığımızda, ülkemizi 40 yıllık kanlı ve zorlu bir musibetten, inşallah tamamen kurtarmış olacağız."

İBB'YE YÖNELİK SÜREN SORUŞTURMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili, "Altyapısı ve üstyapısıyla İstanbul’a hizmet için tahsis edilen kaynakların şahsi ikbal hırsları ve kişisel ticari çıkarlar uğruna yağmalanması, bu şehrin halkına yapılmış en büyük ihanettir. Yolsuzluk ve rüşvet çarkının üzerini örtmek için, kamu güvenliğini ve ekonomimizi hedef alacak kadar şuurunu kaybedenleri; 'Türkiye’yi çökertirsek, iktidarı da çökertmiş oluruz' anlayışıyla hareket edenleri, aziz milletimizin ferasetine havale ediyoruz." ifadelerini kullandı.