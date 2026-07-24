Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, TBMM'de Yeni Yol Partisi Milletvekili Mustafa Kaya tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adının değiştirilmesine yönelik önerge sunulmasına sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arıklı, önergeyi "hayret ve dehşetle" takip ettiklerini belirterek, isim değişikliği tartışmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşınmasını doğru bulmadıklarını ifade etti.

YDP olarak geçmişte KKTC'nin adının "Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" ya da Birleşmiş Milletler'in Annan Planı sürecinde kullandığı "Kıbrıs Türk Devleti" şeklinde değiştirilmesi yönündeki görüşlerini birçok kez dile getirdiklerini hatırlatan Arıklı, buna rağmen bu konuda karar verecek makamın Kıbrıs Türk halkı olduğunu vurguladı.

TBMM'ye bu konuda önerge verilmesini "işgüzarlık" olarak değerlendiren Arıklı, söz konusu girişimin meseleyi sulandırdığını savundu. Böyle bir adımın hem Türkiye'yi hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni uluslararası platformlarda zor durumda bırakabileceğini ileri süren Arıklı, bu nedenle önergeyi doğru bulmadıklarını kaydetti.

Arıklı, açıklamasının sonunda ise Yeni Yol Partisi Milletvekili Mustafa Kaya'nın bu girişimi "gündem olmak amacıyla" yaptığını düşündüğünü belirterek, yaşanan gelişmeden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.