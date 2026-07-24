Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM üst düzey yetkililerden oluşacak bir heyetle pazartesi günü adaya geliyor.

Guterres, 27-29 Temmuz tarihlerini kapsayan üç günlük Kıbrıs ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşecek; çarşamba günü liderleri ara bölgede bir araya getirecek.

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret edecek Guterres, sivil toplum örgütleriyle de görüşecek.

Guterres’in temaslarında, güven artırıcı önlemlerde ilerleme sağlanması, olası yeni bir müzakere sürecinin yöntemi konusunda ortak zemin aranması ve genişletilmiş 5+1 formatında yeni bir toplantının önünün açılıp açılamayacağının değerlendirilmesi bekleniyor.

Guterres’in ziyareti, görevdeki bir BM Genel Sekreteri’nin yaklaşık 16 yıl aradan sonra Kıbrıs’a gerçekleştireceği ilk ziyaret olma özelliğini de taşıyor. Bir önceki ziyaret, dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından 2010 yılında gerçekleştirilmişti.

- Temaslar liderlerle baş başa görüşmelerle başlayacak

BM tarafından iletilen programa göre Guterres’in temasları salı günü başlayacak. Genel Sekreter’in, saat 10.00’da Hristodulidis, saat 11.45’te ise Erhürman ile makamlarında ayrı ayrı görüşmesi öngörülüyor.

Ardından, Guterres saat 12.30’da Lefkoşa ara bölgede Ledra Palace Oteli dışındaki anıtta düzenlenecek çelenk koyma törenine katılacak.

Guterres, aynı gün, saat 14.30’da Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret edecek, saat 17.00’de ise BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelecek.

-Üçlü görüşme çarşamba günü

Guterres, çarşamba günü Erhürman ile Hristodulidis’i ara bölgede bulunan İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde bir araya getirecek. Saat 10.00’da başlayacağı bildirilen üçlü görüşmenin ardından Guterres’in basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.

Guterres’e ziyaretinde BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ve Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in eşlik etmesi planlıyor.

Türkiye ve GKRY’deki bazı basın organlarına göre, Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin’in bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir görüşme yapması da bekleniyor. Holguin, geçen günlerde de Brüksel’de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atadığı i Raffaele Fitto ile bir araya gelmişti.

-Güven artırıcı önlemler ve müzakere yöntemi gündemde

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dün bir TV programında yaptığı açıklamada, Guterres'in Kıbrıs ziyaretinin önemli olduğuna dikkat çekti; ancak bunun “ne bir veda ziyareti ne de kapsamlı çözüm sürecinin başladığı anlamına geldiğini” söyledi.

Önceliğin güven yaratıcı önlemler ve müzakere metodolojisinin oluşturulması olduğunu vurgulayan Erhürman, "Müzakere olsun diye müzakere yapmam, 5+1 olsun diye 5+1'e gitmem." ifadelerini kullandı.

-Hristodulidis’in temasları

GKRY basınında yer alan haberlere göre, Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis ise hafta içerisinde yaptığı bir açıklamada, ziyaretten beklentisini, genişletilmiş bir konferansın toplanması ve kapsamlı müzakerelerin yeniden başlamasının önünün açılması olarak ifade etmiş, Guterres’in temaslarından olumlu açıklamalar çıkmasını umduğunu söylemişti.

Hristodulidis’in bugün ziyareti değerlendirmek üzere Rum Ulusal Konseyi’ni toplayacağı, yarın ise Yunanistan’da temaslar gerçekleştireceği belirtiliyor.

- Dujarric: “Ziyarette barış sürecini ve istikrarı ilerletme çabaları ele alınacak”

BM Sözcüsü Stephane Dujarric de ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, ziyareti BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs meselesine olan güçlü bağlılığını göstermek amacıyla yapacağını ve ziyarette barış sürecini ilerletmeye ve adadaki istikrarı desteklemeye yönelik çabaların ele alınacağını kaydetmişti.