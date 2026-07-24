Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan H.T. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Emine Çıkan olguları aktardı.

Polis, Lefkoşa’da bir şirkette muhasebeci olarak çalışan zanlı H.T.'nin, 2025 yılı Ağustos ayı içerisinde İskele’de bir şahsa 17 bin sterlin karşılığında sattığı altyapı malzemelerine karşılık aldığı 9 bin sterlini şirkete teslim etmeyerek çaldığını söyledi.

Polis, şikâyetin 23 Temmuz 2026 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada meseleyle ilgili olduğu düşünülen evrakların tespit edilerek emare alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının suçunu kabul eder nitelikte ifade verdiğini, incelenecek evraklar ve alınacak ifadeler bulunduğunu kaydederek 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı H.T.'nin 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.