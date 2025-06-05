Yürürlüğe giren tüzük değişikliğiyle ücretli yolcu taşımacılığı yapan kamu araçlarının plakalarına “T” harfi eklenecek. Yeni plakalar haziran ortasında kullanılmaya başlanacak.

Ayrıca iki harfli plakaların sonuna gelinmesiyle özel araç plaklarında da iki harf üç sayı ve bir harf olacak şekilde düzenlemeye gidildi. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı konuyla ilgili açıklamada bulundu.

“TARTIŞMALAR SONUCU ‘İKİ HARF ÜÇ SAYI VE BİR HARF’ KARARINA VARDIK”

Bakan Arıklı son zamanlarda trafiğe çok fazla araç katıldığını ve ikili harfli plakaların tükendiğini belirterek bakanlar kurulunca tartışmalar sonucu iki harf üç sayı ve bir harf şeklinde bir yöntem bulduklarını kaydetti:

“ÖZEL PLAKALAR AÇIK ARTIRMAYLA SATILABİLİR”

Herkesin AA 001A plakasını beklediğini ve bunun gibi özel plakaların açık artırmayla satışa çıkarılabileceğini de açıklayan Arıklı, bunun aynı zamanda bir gelir kaynağı olabileceğini de kaydetti.

“10-15 YIL SONRA UÇAN ARAÇ VE TAKSİLERE OLACAK”

Ayrıca, yeni uygulamadaki harfler tükenince ne gibi bir yol izlenebileceği sorusunu da yanıtlayan Bakan Arıklı, “10-15 yıl sonra uçan arabalar ve uçan taksiler olacak” dedi.