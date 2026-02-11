Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası TIP-İŞ, taleplerine yanıt alamadığı gerekçesiyle bugün de grevde.

TIP-İŞ’ten yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı’ndan herhangi bir geri dönüş yapılmaması nedeniyle sendika, örgütlü bulunduğu tüm kamu sağlık birimlerinde bugün saat 07.45 ile 15.30 arasında grev uyguluyor.

Grev kapsamında; acil servisler, yoğun bakım, yatan hasta hizmetleri, hemodiyaliz ve kemoterapi dışındaki tüm sağlık hizmetleri durduruldu.

Sendika ayrıca bugün saat 11.30’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi 5’inci kattaki TIP-İŞ Lokali’nde basın toplantısı düzenleyecek.

Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, kamuda görev yapan hekimlerin yüzde 50’den fazlasının kamu görevlisi sayılmayan sözleşmeli ve mecburi hizmetli statülerde çalıştırıldığına dikkat çekilerek, bu sorunun yıllardır çözüme kavuşturulmadığı vurgulandı.

Açıklamada; sözleşmeli hekimlerin eğitim izinleri, yıllık izin ve hastalık raporu haklarının yeniden düzenlenmesi, radyasyonla çalışan hekimlerin çalışma koşullarının güncellenmesi, artan hasta sayısına karşın yatak kapasitesinin artırılmaması ve sağlıkta planlama eksikliği gibi sorunlar sıralandı.

TIP-İŞ, farklı statülerde görev yapan hekimlerin yasada öngörüldüğü şekilde esas ve sürekli kadrolara geçirilmesini, hastane yönetim kurulları ile Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulu’nun düzenli toplanmasını talep ediyor.

Sendika ayrıca, hamile hekimlerin nöbet muafiyetlerinin netleştirilmesi, doğum sonrası emzirme izinlerinin düzenlenmesi ve kamu kaynaklarının özel hastanelere sevk yerine kamu sağlık altyapısının güçlendirilmesi çağrısını yineledi.