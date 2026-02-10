Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

-Şahali

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, “Memleket Can, Hükümettekiler Makam Derdinde” konulu güncel konuşmasında, hükümetin, memleketin derdini, tasasını taşımadığını kaydetti.

Erken seçim karar önerisi ivediliğinin dün Meclis’te reddedildiğini hatırlatan Şahali, CTP’nin fazlasıyla geç kalınmış bir seçimin yapılmasını istediğini söyledi. “Ne Anayasa ne referandum sizlerin seçimden kaçmasına sebep olacak bir kalkan değildir” diyen Şahali, Anayasa referandumu için karar önerisinin Meclis’e sunulma aşamasında olduğunu öğrendiğini dile getirdi.

“Siz yaşadıklarınızdan öğrenmemeyi tercih ederek siyaset yapıyorsunuz” diyen Şahali, memleketin tarihin hiçbir döneminde siyaseten bu kadar yıpratılmadığını belirtti. “Başbakan dört müsteşarını neden görevden aldı?” sorusunu soran Şahali, gerekçenin açıklanması gerektiğini söyledi ve Başbakan’ın şahsına yönelik de iddialar olduğunu kaydetti.

Meclis’te bir vekilin dokunulmazlığının kaldırılmasının reddedildiğini ifade eden Şahali, yargının tecellisinin önüne geçildiğini söyledi, “Alnımız ak, yüzümüz pak” söyleminin değersiz olduğunu ifade etti.

Referandumda hükümetle el ele kol kola hareket edecek bir sorumluluk hissetmediklerini kaydeden Şahali, önce seçim sandığının kurulması gerektiğini belirtti. Şahali, hükümete güven duymadıklarını söyledi.

“Biz sizinle birlikte iş tutmayacağız” diyen Şahali, ilkesel olarak bir tavır ortaya koyduklarını belirtti. Hükümetin vadesinin dolduğunu savunan Şahali, “Seçimden korkmayan hemen seçime gider… Gelin dün verdiğimiz öneriyi değerlendirin” dedi. Şahali, toplumsal zaman ve kaynakların tüketilmemesini, yapay gündemler yaratılmamasını istedi.

Fiber optik altyapısının geliştirilmesine ilişkin protokolün dün Meclis Komitesinde onaylandığını dile getiren Şahali, bu onayın tek amacının, “gerekirse memleket yansın ben bu makamda bir gün daha kalayım” olduğunu kaydetti. Erkut Şahali, “Biz bunun önüne engel koymaya kararlıyız” dedi.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Şahali’ye yanıt verdi. Fiber optik protokolüne ilişkin konuşan Arıklı, iyi niyetle hazırlanmış bir projenin itibarsızlaştırmak istenildiğini belirterek, sapla, samanın birbirine karıştırıldığını kaydetti.

Aksa II sözleşmesinin kendi hükümetleri döneminde yapılmadığını dile getiren Arıklı, muhalefete yönelik, “Siz yaparsanız ihtiyaç, biz yaparsak peşkeş” dedi.

Fiber projesinin halkın ve devletin en büyük ihtiyaçlarından biri olduğunu ifade eden Arıklı, “Hala geri kalmış teknolojiyle bilişim yapmaya çalışıyoruz” dedi. Arıklı, Türk Telekom’un Türkiye Cumhuriyeti’nin saygın kurumlarından bir tanesi olduğunu söyledi.

Arıklı, “Tekelleşmeden bahsediyorsunuz. Bizim dünyayla bağlantımızı kuran Türk Telekom, onun tekelinde zaten. Deniz altı iki fiber hattını kuran ve işleten Türk Telekom değil mi? Niye o zaman hükümette olduğunuz dönemde alternatifler kuralım demediniz?” sorularını sordu.

Devletin, Türk Telekom’a 1993 yılından beri birikmiş ödemediği 48 Milyon dolar borcu olduğunu kaydeden Arıklı, “Malımıza çökecek dediğiniz şirket, kalkıp da bir gün ‘bu 48 Milyonu niye vermiyorsunuz?’ demedi. Niye? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin bir kurumudur. Devletin politikasına göre hareket etmek zorundadır” dedi.

Protokolde anomali, muğlaklık, Anayasa’ya aykırılık olabileceğini ancak bunların düzeltilebileceğini belirten Arıklı, “Size rağmen bu fiber projesi hayata geçecek. Teşekkür etmeseniz bile iyi ki yapılmış diyeceksiniz” şeklinde konuştu.

-Hasipoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ise, Anayasa değişikliği sürecinin, Yüksek Mahkeme’nin yasamadan talebiyle başladığını dile getirerek, bu süreçte Yüksek Adliye Kurulu’nun iktidar ve muhalefetle görüşmeler yaptığını ve Anayasa değişikliğinin elzem olduğu konusunda hemfikir olunduğunu söyledi.

Beş maddede değişiklik öngörüldüğünü kaydeden Hasipoğlu, bunun başka bir seçime bağlanmaması konusunda da hemfikir olunduğunu belirtti. Başbakan’ın referandum için mayıs ayının uygun olabileceğini söylediğinde ise CTP’nin u dönüşü yaptığını kaydeden Hasipoğlu, “Sizin için uygun tarih nedir diye sorduğumda Şahali’den aldığım cevap, ‘Biz geçireceğiz’ oldu” dedi.

Yargının politik emellere, seçim tarihine, popülizme alet edilmemesini isteyen Hasipoğlu, “Madem anlaştık köyleri beraber gezelim… Propagandayı beraber yapalım. Açık önerimizdir. Yüksek Mahkeme’den gelen taslağı komiteye alalım ve geçirelim” çağrısı yaptı.

Karma oy önerisini üç yıl önce verdiğini ifade eden Hasipoğlu, geçmişte yaşanan süreçleri hatırlatarak, CTP’nin karma oyun kaldırılmasına olumlu baktığını ancak samimiyet testinden geçmediğini kaydetti. Hasipoğlu, hazırlanmış önerinin esasına ilişkin bir yorum varsa yapılmasını istedi.

Başbakan’ın soruşturma başlatılan bürokratını görevden aldığını kaydeden Hasipoğlu, “Peki siz üç yıldan beri ağır cezada yargılanan CTP’nin belediye başkanının neden görevden almadınız? Niye partide disiplin soruşturması başlatmadınız?” sorularını sordu. Hasipoğlu, “Kendi eteklerinize bakmıyorsunuz. Eleştirinizi yapın, yargıda olanı yargıda bırakın” dedi.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise, son günlerde sağlıkta tam mesai uygulamasıyla ilgili bir eylem süreci olduğunu hatırlatarak, “Mesaisine uyup, gelip mesaisini en iyi şekilde yapan hekimlerin kazandığı her kuruş analarından emdiği ak süt kadar helaldir” dedi.

Kürsüden verdiği rakamların çarptırılmaya çalışıldığını ifade eden Dinçyürek, kamuoyunda, 719 bin TL devletten hak edişin yalan olduğunun iddia edildiğini söyledi. Sendika başkanının açıkladığı rakamları paylaşan Dinçyürek, şöyle konuştu:

“Diyor ki kıdemli bir hekimin maaşı 357.7 bin TL’dir. Her hekimin yüzde yüz ek mesai yapma hakkı var olduğu için 357.7 daha ek hak ediş ortaya çıkıyor. Bu iki rakamı topladığınızda 715.5 TL, sendika başkanının bugünkü kendi beyanının Türkçe mealidir. Bu rakam, özür dilerim eksiktir. 13’üncü maaşın her aylık hak edişe yansıması buna dahil değil onu da dahil edersek herhalde 800 bine yaklaşır.”

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise yeniden söz alarak, üç bakanının açıklamasını da “samimiyetsizlik” olarak nitelendirdi. Ek mesainin çalışılmış zamanın karşılığı olduğunu ifade eden Şahali, “Angarya mı çalıştıracaksınız? Çok ayıp” dedi. Memlekette maaşa dair spekülasyon yapan herkesin brüt maaşı konuştuğunu dile getiren Şahali, “Siz gösteriş yapma heveslisisiniz” dedi.

Hastanelere gidip ilaç bulamayan hastalar olduğunu, doktor bulamadığı için özelden sağlık hizmeti almak zorunda kalanlar olduğunu, yatak bulamadığı için devletin sevkiyle yurtdışına veya özele giden hastalar olduğunu kaydeden Şahali, bunların çözülmesi gerektiğini söyledi. Şahali, Bakan samimiyse, yetkilerini kullanabileceğini belirtti.

Fiber optik altyapısının geliştirilmesine ilişkin protokolde Anayasa’ya aykırılıklar olduğunu dile getiren Şahali, “Kalecik II sözleşmesi dönemin koşullarında yapılması gereken bir sözleşmeydi” dedi. Şahali, “Kalecik III sözleşmesinin ise muhtaçlığın ve teslimiyetin abidesi olduğunu” belirtti.

Mesarya Belediye Başkanı ile ilgili iddiaya da değinen Şahali, “Ahmet Latif, belediyesinin kamyonuna beldesindeki susuzluğa bir nebze olsun çare olabilsin diye yine kendi belde sınırları dahilinde terk edilmiş bir süt fabrikasındaki, atıl durumdaki bir su deposunu monte ettiği için sirkatten yargılanmaktadır” dedi. Ahmet Latif’in atanmış olmadığını kaydeden Şahali, “Sapla saman birbirine karışmasın” dedi.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner ise, “Maliye Gelirlerindeki Kaçak ve Bu Kaçağın Yaması DİBS İhaleleri” konulu güncel konuşmasında, borcu, borçla kapattığı borcu tekrardan ödeyebilmek için borçlanan bir maliye olduğunu söyledi.

“Beklentilerinizin üzerinde bir borç faiziyle karşı karşıya kalacaksınız” diyen Şahiner, bir sarmaşığın Maliye’nin boğazını sıktığını ifade etti. Şahiner, “Bu gemi battı. Hiçbir dönemde böylesine bir borçlanmayla karşı karşıya kalınmadı ve ardı arkası kesilmeyecek” dedi.

“Güney Kıbrıs, dört tane kumarhaneden 60 Milyon dolar gelir elde edilirken, benim 32 tane kumarhaneden 80 milyon dolar vergi elde etmem normal mi?” sorusunu soran Şahiner, imtiyazlara rağmen çok ciddi bir gelir kaybı olduğunu söyledi. Şahiner, esas alınması gereken yerlerdeki vergilerin alınmadığını ifade etti.

Aksa sözleşmesinin aklanmaya çalışıldığını kaydeden Şahiner, bu sözleşme yüzünden elektrik maliyetlerinin iki katına çıktığını söyledi. Fiber protokolünü ise “hediye paketi içerisinde bir bomba” olarak nitelendiren Şahiner, Türk Telekom’a karşı olmadığını ancak yapılanın peşkeş olduğunu savundu. Şahiner, protokolün Anayasa’ya aykırı olduğunu kaydetti.

-Berova

Şahiner’e yanıt veren Maliye Bakanı Özdemir Berova, Şahiner’in daha önce yapılan konuşmaların tekrarını yaptığını söyledi.

Kamu maliyesi ve borçlanmayla ilgili konulara cevap veren Berova, 2025 yılı içerisinde hükümetin öngördüğü ödenekler çerçevesinde oluşan ödenekleri karşılayabilmek amacıyla 18 buçuk Milyar TL’lik bir borçlanma ihtiyacı olduğunu açık bir şekilde 2024 yılının sonunda ifade ettiklerini belirtti.

Bütçe açıklarının neden oluştuğunu da açıklayan Berova, halkı yüksek enflasyondan korumak amacıyla üç kez konsolide olarak hayat pahalılığı uygulaması yapıldığını, DAÜ’ye ve Taşınmaz Mal Komisyonu’na kaynak aktarıldığını anlattı.

2025 Ocak ayından 2026 Ocak ayına kadar gelen sürede bu açığın durdurulduğunu, sabit kaldığını dile getiren Berova, daralmayla bütçe açığını kapatmanın yolları konusunda daha önce detaylı bildi verdiğini hatırlattı. Berova, günün sonunda 18 buçuk Milyar TL açık öngörüsü ile yola çıktıklarını, aldıkları gelir artırıcı önlemlerle açığın 12 Milyar TL’ye çekildiğini söyledi.

Casinolar konusunda temcit pilavı gibi aynı konuların gündeme getirildiğini ifade eden Bakan Berova, lisans, makine ücretlerinde yapılan artışlarla bu alanda gelir sağladıklarını belirtti.

Hükümete yapılan eleştirileri hatırlatan Bakan Berova, CTP’nin seçim beyannamesinde, yüzde 5’lik şans oyunları hizmet vergisi oranının yüzde 10’a çıkarılacağını taahhüt vermesini istedi.